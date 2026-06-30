Alanya'da İntihar Girişimi: Adam Çatıdan İndirildi - Son Dakika
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Alanya'da İntihar Girişimi: Adam Çatıdan İndirildi

Alanya\'da İntihar Girişimi: Adam Çatıdan İndirildi
30.06.2026 14:51
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Alanya'da bunalıma giren 44 yaşındaki adam, polis tarafından çatısından sağ salim indirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bunalıma girerek 4 katlı bir binanın çatısına çıkan 44 yaşındaki adam, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucu bulunduğu yerden sağ salim indirildi. Şahsın daha önce de aynı binada iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Dizdaroğlu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bunalıma girdiği öne sürülen Mahmut İ. (44), binanın çatısına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna edebilmek için uzun süre çaba harcadı. Muhtemel bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri binanın önüne şişme kurtarma yatağı açarken, sağlık ekipleri de ambulansla bölgede hazır bekletildi. Polis ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu ikna edilen Mahmut İ. çatıdan güvenli şekilde indirilerek kontrol altına alındı. Şahıs, işlemleri için Merkez Saray Karakolu'na götürüldü.

Öte yandan, Mahmut İ.'nin aynı binada daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunduğu, bu olayın ise üçüncü girişimi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Olaylar, Alanya, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da İntihar Girişimi: Adam Çatıdan İndirildi - Son Dakika

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