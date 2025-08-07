Alanya'da 'İpeğin İzinde' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Alanya'da 'İpeğin İzinde' Sergisi Açıldı

07.08.2025 12:54  Güncelleme: 12:58
Alanya'nın kültürel miraslarından olan ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığının sergilendiği 'İpeğin İzinde' sergisi, Alanya Kalesi'ndeki tarihi Bedesten'de açıldı. Sergi yaz sezonu boyunca ziyarete açık kalacak.

Alanya'nın köklü kültürel miraslarından biri olan ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığının nadide örneklerinin sergilendiği 'İpeğin İzinde' sergisi Alanya Kalesi'ndeki tarihi Bedesten'de açıldı.

Alanya Belediyesi kentin kültürel miraslarına sahip çıkmaya devam ediyor. Alanya'nın en önemli kültürel ögelerinden olan ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığının vatandaşlar ile kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlere tanıtılacağı 'İpeğin İzinde' sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Yaz sezonu boyunca açık olacak

Alanya Kalesi'nde atıl durumda olan ve düzenlenerek sergi salonu haline getirilen tarihi Bedesten içindeki özel bir alanda yapılan açılışa; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, Hisariçi Mahalle Muhtarı Mustafa Bayrak, Meclis Üyeleri, Yabancılar Meclisi Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Alkışlarla yapılan açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar ipek kozasından yapılmış nadide eserleri inceledi. Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide, Alanyalı genç kızların çeyiz sandıklarından seçilen en özel dokuma parçaları, ipek kozasından ilhamla yapılan zarif koza çiçeği sanatı örnekleri, yıllar öncesinden bugüne uzanan geleneksel dokuma teknikleri ve dokuma tezgahları da yer aldı. İlk günden yoğun ilgi gören sergi büyük beğeni topladı. Sergi yaz sezonu boyunca açık kalacak.

Özçelik: "Ömür boyu yaşayan bir yer yapacağız"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik açılışta yaptığı konuşmada, "Kentimizdeki kadınlarımıza gelir sağlamak, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak ve kentimize gelen misafirlerimize bu kültürü tanıtmak amacıyla kooperatifleşme çalışmalarına başladığımız ipek böcekçiliği ve ipek dokumacılığı ile ilgili çok özel bir serginin açılışını gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızın hali hazırda ürettiği ve geçmişten bugüne gelen eserlere sergide yer verdik. Ayrıca önümüzdeki dönem içinde yapacağımız projeleri de konuştuk. Bu güzel tarihi mekanın bakımını yaptık ve sergi salonu haline getirdik. Burayı önümüzdeki süreçte, sergi merkezinin yanı sıra ipek böcekçiliği ile üretilen ürünlerin satışının yapılacağı bir merkez ve üretim merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Bu özel alanı ömür boyu yaşayan bir yer yapacağız. Tüm halkımızı sergimize davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

