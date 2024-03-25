Antalya'nın Alanya ilçesinde 8. kattaki evinin balkonundan atlayan kadın hayatını kaybetti.
Olay, Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve oğluyla birlikte yaşayan Sehan K. (52), bunalıma girerek yaşadığı apartmanın 8'inci katındaki balkondan kendini aşağıya attı. Beton zemine düşen kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sehan K., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Kadın, Balkondan Atlayarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Bursa'daki programları iptal edilen Ünlü'ye anjiyo yapılacağı açıklandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan müstakil evde çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 çocuktan biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun durumu ise hala ciddiyetini koruyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosikletin çıkardığı gürültü nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli baba ve oğlu gözaltına alındı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Kırkağaç ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrasında yaşanan kısmi su birikintilerine hızlı bir şekilde müdahale etti. Başka bir altyapı kurumu tarafından yapılan kazı alanındaki rüsubatın yağışla birlikte tıkadığı mazgallar ve rögarlar ekiplerin hızlı müdahalesi ile açıldı.
Osmaniye'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 79 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 9 ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve hırsızlık malzemeleri ele geçirildi. 12 şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, operasyon sonucunda gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, 5 iş yerine sıçradı. 24 araç ve 71 itfaiye personeli yangını söndürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?