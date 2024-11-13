Alanya'da Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun sürücüsü kaza sonucu yaşamını yitirdi.

13.11.2024 16:05
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 05.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya'dan Tosmur yönüne giden Cemal Uğur yönetimindeki 07 AHC 284 plakalı portakal yüklü kamyon, virajı alamayarak yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri kamyon içerisinde sıkışan Cemal Uğurlu'yu çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cemal Uğurlu'nun yaşamını kaybettiği belirlendi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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