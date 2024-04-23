Alanya'da kavşakta yaşanan trafik kazaları vatandaşları isyan ettirdi - Son Dakika
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Alanya'da kavşakta yaşanan trafik kazaları vatandaşları isyan ettirdi

Alanya\'da kavşakta yaşanan trafik kazaları vatandaşları isyan ettirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Barbaros Caddesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazaları sebebiyle bölgede yaşayan vatandaşlar önlem alınmasını istiyor. Kavşakta sıkça maddi hasarlı kazaların yaşandığı belirtilirken, vatandaşlar trafik ışığı ve daha iyi aydınlatma sistemi talep ediyor.

23.04.2024 11:46
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Barbaros Caddesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazaları sebebiyle bölgede yaşayan vatandaşlar adeta isyan etti. Vatandaşlar kavşağa önlem alınmasını isterken, kavşakta ard arda yaşanan trafik kazaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan kavşakta sıkça maddi hasarlı kazaları meydana geliyor. Bölgede yaşayan esnaf ve vatandaşlar trafiğin yoğun olarak yaşandığı kavşakta trafik kazalarının azaltılması için yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, kavşakta sıkça trafik kazalarına şahit olduklarını belirterek, bölgeye önlem alınması istedi. Söz konusu kavşakta yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandığını dile getiren vatandaşlar, kavşakta günde 3-4 kazaya şahit olduklarını olduğunu söyledi. Ayrıca kavşağın olduğu çevrede aydınlatma sisteminin de yetersiz olduğunu belirten bölge halkı, yeterli ışıklandırma sisteminin olması gerektiğini ifade etti.

"Buraya trafik lambası şart"

Kavşağa yakın bir noktada esnaf olan Zülküf Avcı isimli vatandaş, kavşağa trafik ışığının koyulmasının gerekli olduğunu belirterek, "Burası Dörtyol. 7 aydır buradayım en az 70 tane kaza gördüm. Buraya trafik ışığı şart. Yetkililere seslenmek istiyoruz. 5-10 dakika önce yine kaza oldu. Akşama kadar burada oturursanız 4-5 tane kazayı görürsünüz" dedi.

"Bu kavşakta her gün 3-4 kaza oluyor"

Çevrede yaşayan Ahmet Beytekin isimli vatandaş ise söz konusu kavşakta her gün 3-4 kazanın olduğunu ifade ederek, "Bu kavşakta her gün 3-4 kaza oluyor. Yaya geçitlerine duba gerekiyor. Dört yol var, arabalar durmuyor. Yayalar geçmekte zorlanıyor. 5-10 dakika önce kaza oldu burada. Burada lamba sıkıntısı var. Gece karanlık oluyor. Burası komple karanlık oluyor" diye konuştu.

"Trafik lambası olursa daha güvenli olacağını düşünüyoruz"

Bölgede yaşayan Mecnun Aktürk simli vatandaş ise trafik kazalarının son zamanlarda sıklaştığını dile getirerek, "Bilinçsiz araç kullanma var. İnsanların kavşakta adayı nasıl kullanacağını bilmediğinden kazalar oluyor. Trafik lambası olursa daha güvenli olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da kavşakta yaşanan trafik kazaları vatandaşları isyan ettirdi - Son Dakika

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