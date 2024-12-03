Alanya'da Klima Yangını Korkuttu

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Alanya'da klima şalterinden çıkan yangın korkuttu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde şalterden çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Alanya'nın Güller pınarı Mahallesi Molla Osman Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ses gelen klima şalterini kapatmak isteyen Gönül T., şalterin alev alması ile birlikte korkup kendini evin dışına attı. Evden duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Evde yangın sırasında tek olan Gönül T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında evde bulunan Gönül T. "Odamı havalandırdım, klimanın şalterinden sesler gelmeye başladı, kapatmak istedim ancak alevler yükselmeye başlayınca evden hızlıca çıktım" dedi.

Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.