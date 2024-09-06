Alanya\'da kurallara uymayan deve sahiplerine son verildi

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in 1 yıl süre vermesine rağmen kurallara uymamakta ısrar eden, turizme zarar veren ve hayvanları kötü şartlarda kullanan deve sahiplerinin Alanya'daki faaliyetlerine son verildi.

Türkiye'nin pek çok turizm bölgesinde yasaklanan devecilik faaliyeti Alanya'da da son buldu. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, deve sahiplerine yer göstererek, belirli kurallar çerçevesinde 1 yıl boyunca turizm sezonunda faaliyetlerine devam etmelerine izin vermişti. Ancak yapılan son denetimler ve şikayetler doğrultusunda devecilerin kurallara uymadığı tespit edildi. Kendilerine belirlenen lokasyonların dışında çalışan, turistlere karşı olumsuz davranışlarda bulunan, fahiş fiyatlar uygulayan ve hayvanların bakımı ile şartları konusunda belirlenen kriterlere uymayan deve sahiplerinin faaliyetlerine, Belediye Encümen Toplantısı'nda alınan karar gereğince son verildi. - ANTALYA