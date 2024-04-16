Alanya'da Metruk Binada Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu - Son Dakika
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Alanya'da Metruk Binada Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu

Alanya\'da Metruk Binada Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir metruk binada horoz dövüşü düzenlendiği ve kumar oynandığı ihbarı üzerine polis baskın düzenledi. Operasyonda 29 horoz muhafaza altına alınırken, 50 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynayanlar arasında uyuşturucu kullanımı suçundan hapis cezası bulunan bir kişi de tespit edildi ve tutuklandı. Horoz dövüştüren ve horozları sahiplenen kişilere ise adli işlem yapıldı.

16.04.2024 17:18
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Antalya'nın Alanya ilçesinde metruk binada horoz dövüştürüp kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın yapan polis, 29 horozu muhafaza altına alırken 50 kişiye işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Hacımehmetli Mahallesi'nde bulunan metruk bina içerisinde horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynadığı tespit edilen 50 kişiye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında idari yaptırım cezası uygulandı, 29 adet horoz muhafaza altına alındı.

Kumar oynayan şahıslar hakkında yapılan sorgulamada 1 şahsın "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen 1 şahıs hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan, horoz sahibi 3 şahıs hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Hayvan Hakları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Metruk Binada Horoz Dövüşü ve Kumar Operasyonu - Son Dakika

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