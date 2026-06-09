Minibüs ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Rus vatandaşı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden kavşağa gelen Mustafa K. (63) yönetimindeki 68 AGS 578 plakalı Mercedes marka minibüs ile Kargıcak yönünden Alanya istikametine seyir halinde olan Rusya vatandaşı Nikolai Grachev'in (20) kullandığı 07 MD 9392 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Grachev, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza sonrası minibüs sürücüsü Mustafa K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA