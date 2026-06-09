Minibüs ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Minibüs ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti

Minibüs ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti
09.06.2026 17:41  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki Rus motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Rus vatandaşı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden kavşağa gelen Mustafa K. (63) yönetimindeki 68 AGS 578 plakalı Mercedes marka minibüs ile Kargıcak yönünden Alanya istikametine seyir halinde olan Rusya vatandaşı Nikolai Grachev'in (20) kullandığı 07 MD 9392 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Grachev, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza sonrası minibüs sürücüsü Mustafa K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı İşte maliyeti Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı! İşte maliyeti
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

17:35
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
17:35
Muhareem İnce’den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Muhareem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
16:58
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı’ya “Efendilik kompleksinden“ arınması için bir davettir
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı'ya "Efendilik kompleksinden" arınması için bir davettir
16:54
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
16:44
Ege Üniversitesi’ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 17:54:07. #.0.5#
SON DAKİKA: Minibüs ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.