Alanya\'da Mobilya Atölyesinde Yangın Paniği

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi Bük Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atölyedeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi, ambulans, jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Olayda kimse yaralanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA