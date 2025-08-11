Alanya\'da Mobilya Atölyesine Kundaklama!

Antalya'nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiği belirlendi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, dün saat 14.30 sıralarında Bük Caddesi üzerinde bulunan mobilya atölyesinde çıktı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik trafosundan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, güvenlik kamerası görüntüleri yangının kundaklama sonucu başladığını ortaya koydu.

Görüntülerde, mobilya atölyesinin kapalı olduğu ve içerde kimsenin bulunmadığı anlarda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin atölyeye girerek içeride tiner ya da benzeri yanıcı bir madde döktüğü, ardından ateşe vererek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Alevler kısa sürede tüm atölyeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, yangına neden olan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, olayda can kaybı yaşanmazken, mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA