Alanya\'da motosiklet ile otomobil çarpışması: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle yere düşüp metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DHR 749 plakalı Skoda marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsü yere fırladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sonucunda otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin dönüşe geçen otomobile hızla çarptığı görüldü. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yerinden fırlayarak yere düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar görüntülere yansıdı. - ANTALYA