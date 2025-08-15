Alanya\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesi Elikesik mahallesinde sabaha karşı meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise hafif yaralandı.

Kaza, gece saat 04.00 sıralarında Alanya'nın Elikesik Mahallesi tüneller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Özgür Eser'in (37) kullandığı 01 AEP 108 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu Özgür Eser olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı motosiklette yolcu olarak bulunan D.K.A ise kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, bölgede trafik kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA