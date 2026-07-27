Alanya\'da Motosiklet Kazası: 24 Yaşında Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 24 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Durdahanoğlu (24) idaresindeki 34 GHP 966 plakalı motosiklet, D-400 kara yolu istikametine doğru seyir halindeyken, yol kenarında park halinde bulunan BI 0130 EI plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü Emre Durdahanoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durdahanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından adli tahkikat başlatıldı.