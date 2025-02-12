Alanya\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı yönde seyir halinde bulunan otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde seyir halinde bulunan Yeliz C.'nin kullandığı 07 BAK 016 plakalı Fiat marka otomobil, sol tarafa döneceği sırada aynı istikametten sollama yapmak isteyen Cihan Y.'nin kullandığı 07 BUL 898 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan Cihan Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı - ANTALYA