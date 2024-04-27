Alanya'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığının Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığının Şüphelisi Yakalandı

Alanya\'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığının Şüphelisi Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde beş ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan Ö.M.Y. isimli şahıs, çalıntı elektrikli bisiklet ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

27.04.2024 17:51
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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığının şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesinde gerçekleşen beş ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.M.Y. isimli şahıs Hacet Mahallesi'nde çalıntı elektrikli bisiklet ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından yakalandı.

Şüpheli Ö.M.Y., "elektrikli bisiklet hırsızlığı", "motosiklet hırsızlığı" ve "buluntu eşya üzerinde tasarruf" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığının Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığının Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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