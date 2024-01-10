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Alanya'da okul çevrelerine güvenlik uygulamaları yapıldı - Son Dakika
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Alanya'da okul çevrelerine güvenlik uygulamaları yapıldı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı, Payallar ve Emişbeleni Mahallelerinde bulunan okul çevrelerinde güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi. Şüpheli şahıs ve araçlara yönelik önleyici kolluk devriyesi atıldı.

Alanya\'da okul çevrelerine güvenlik uygulamaları yapıldı
10.01.2024 - 14:02,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul çevrelerine yönelik güvenlik uygulamaları yapıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 9 Ocak Salı günü Konaklı, Payallar ve Emişbeleni Mahallelerinde okul çevrelerine yönelik güvenlik uygulamaları yaptı. Konaklı, Payallar ve Emişbeleni Mahallelerinde bulunan Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi, Konaklı Mustafa Mürüvvet Anadolu lisesi, Konaklı Cemile Kuyumcu Sağlık Lisesi, Konaklı Gazi İlköğretim Okulu, Payallar Menderes İlkokulu, Payallar Mehmet Akif Ortaokulu, Payallar Günay Demirel Ortaokulu, Payallar İlkokulu ve Emişbeleni İlk ve Ortaokulu çevrelerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik önleyici kolluk devriyesi atıldı. Devriyelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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