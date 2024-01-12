Alanya\'da okul servis araçları ve okul çevrelerinde denetim yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevrelerinde denetimler yapıldı.

Alanya'da polis ekiplerinin okul çevrelerindeki güvenlik denetimleri devam etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 3 internet kafe, 2 çay ocağı, 2 park ve bahçe, 2 araç, 4 tekel bayii kontrol edildi. 143 şahıs ve 2 araç ile 26 okul servis aracı da kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA