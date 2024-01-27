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Alanya'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 12 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 12 Şüpheli Tutuklandı

Alanya merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Kafes-32' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. İsmail Süner ve 11 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya\'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 12 Şüpheli Tutuklandı
27.01.2024 - 09:58,
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Alanya merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütünün çökertilmesinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde eş zamanlı olarak yapılan 'Kafes-32' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertilmişti. Örgüt lideri İsmail Süner ile birlikte 11 şüpheli gözaltına alınarak Alanya Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 12 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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