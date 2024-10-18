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Alanya'da orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Alanya ilçesi Tepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.