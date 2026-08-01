Alanya’da orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarında çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Alanya'nın Tepe Mahallesi Çaltılılar mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği Ekipleri, Alanya Belediyesi su ikmal araçları, arazözler, polis ekipleri ile söndürme çalışmalarına destek veren 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Yangına havadan ve karadan eş zamanlı müdahale eden ekipler, yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "Tepe Mahallesinde öğle saatlerinde meydana gelen yangın havadan ve karadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerimizin soğutma çalışmaları bölgede devam ediyor" dedi.

Öte yandan, yangın anları ile helikopterlerin havadan gerçekleştirdiği söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.