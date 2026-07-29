Alanya’da orman yangını muz seralarına sıçradı: 17 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Alanya’da orman yangını muz seralarına sıçradı: 17 hektarlık alan zarar gördü

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Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle muz seralarına sıçradı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle muz seralarına sıçradı. Ekiplerin gece boyunca karadan sürdürdüğü yoğun müdahale ve sabah saatlerinde havadan verilen destekle kontrol altına alınan yangında 3 hektarı ormanlık alan olmak üzere toplam 17 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan muz seralarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter de destek verdi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

17 hektar alan zarar gördü

Yangında yaklaşık 17 hektarlık alan zarar gördü. Bunun 3 hektarını ormanlık alan, 14 hektarını ise zirai alan oluşturdu. Yangının sıçradığı muz seralarında naylon örtülerinin bir kısmı yanarken, seralarda maddi hasar meydana geldi. Yangına 9 arazöz, 5 su tankeri, 10 pikap, Alanya Belediyesi'ne ait 9 su tankeri, 57 orman personeli, Alanya Belediyesi'nden 20 işçi ve 1 helikopter ile müdahale edildi.

Yeşilöz Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldız "Bu sabah 03: 00 sıralarında gördüğümüz alanda yangın başladı. Sebebi hala belli değil. Yaklaşık 17 hektarlık bir alan yandı. Bunun 3 hektarı orman arazisi, 14 hektarı tarım arazisi. Can kaybımız yok ufak tefek zirai alanda hasar meydana geldi. AFAD, itfaiye tüm ekipler ve jandarmanın çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınmıştır. Şuanda bir sıkıntımız yok" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya’da orman yangını muz seralarına sıçradı: 17 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya’da orman yangını muz seralarına sıçradı: 17 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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