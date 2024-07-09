Alanya'da Parada Sahtecilik Suçundan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da Parada Sahtecilik Suçundan 2 Şüpheli Yakalandı

Alanya\'da Parada Sahtecilik Suçundan 2 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 7 ayrı işyerine sahte para verilmesi olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları otel odasında yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen banknotlar ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

09.07.2024 13:13
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Antalya'nın Alanya ilçesinde parada sahtecilik suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7 ayrı işyerine sahte para verilmesi olayı hakkında yapılan çalışmalarda; şüpheli şahısların yabancı uyruklu (A.H.) ve (S.G.) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Yapılan takip sonucu, şahıslar Güllerpınarı Mahallesi'nde kaldıkları otelde yakalandı.

Otel odasında yapılan aramada; sahte olduğu değerlendirilen, 58 adet 100 USD'lik banknot, 16 adet 200 TL'lik banknot, 18 adet 50 TL'lik banknot ile 23 adet tabanca fişeği ele geçirildi. "Parada sahtecilik" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Parada Sahtecilik Suçundan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Parada Sahtecilik Suçundan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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