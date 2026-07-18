Alanya'da restoran bacasında çıkan duman paniğe neden oldu - Son Dakika
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Alanya'da restoran bacasında çıkan duman paniğe neden oldu

Alanya\'da restoran bacasında çıkan duman paniğe neden oldu
18.07.2026 18:41  Güncelleme: 18:46
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranın bacasından yükselen duman paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle durum kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranın baca kısmından yükselen duman paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle durum kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın baca kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, baca kısmında yükselen dumanlara müdahale ederek büyümesini önledi. Ekiplerin çalışmasının ardından durum kısa sürede kontrol altındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da restoran bacasında çıkan duman paniğe neden oldu - Son Dakika

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