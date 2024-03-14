Alanya\'da Rus kadın evinde ölü bulundu

İstanbul'da evden 33 bin 600 dolar ve 20 bin dolar değerinde mücevherat çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir evden 33 bin 600 dolar ve maddi değeri 20 bin dolar olan mücevherat çalan biri çocuk 2 kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin 97 adet suç kaydı olduğu belirlendi.