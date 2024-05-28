Alanya\'da Rus turist otel odasında ölü bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist konakladığı otelde ölü halde bulundu.

Olay, dün 22.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aleksandra Tepliakova isimli turist konakladığı otel odasında personel tarafından hareketsiz halde bulundu. Otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Otele sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Rus turist Tepliakova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Rus turistin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA