Alanya'da safari araçları denetlendi - Son Dakika
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Alanya'da safari araçları denetlendi

Alanya\'da safari araçları denetlendi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, safari araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik kurallarına uymayan 4 safari aracı sürücüsüne toplam 14 bin 985 TL ceza kesildi.

28.08.2024 13:14
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, safari düzenleyen araçlara yönelik denetim yaptı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, safari araçlarına yönelik trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 40 safari aracı kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 4 safari aracı sürücüsüne toplam 14 bin 985 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin, turistlerin ve bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da safari araçları denetlendi - Son Dakika

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