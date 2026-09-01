Alanya’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Tosmur Mahallesi Regülatör Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 ALA 531 plakalı Hyundai marka otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, otomobili durdurarak araçtan indi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri ile jandarma sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobili saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.