Alanya\'da Şiddetli Dolu Yağışı Trafiği Felç Etti

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Antalya'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli dolu yağışı trafiği felç etti. Mahmutlar Yaylası yolunda uzun araç kuyrukları oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde şiddetli dolu sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Bölgede bulunan Mahmutlar Yaylası'na gitmekte olan sürücüler dolunun etkisiyle beyaza bürünen yolda zor anlar yaşadı. Özellikle Cebeli Reis Dağı yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı olumsuz etkilenirken sürücülerin ilerlemesi zorlaştı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ANTALYA