Alanya'da Şiddetli Dolu Yağışı Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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Alanya'da Şiddetli Dolu Yağışı Trafiği Felç Etti

Alanya\'da Şiddetli Dolu Yağışı Trafiği Felç Etti

Antalya'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli dolu yağışı trafiği felç etti. Mahmutlar Yaylası yolunda uzun araç kuyrukları oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

05.05.2024 14:17
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Antalya'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli dolu yağışı trafiği felç etti. Mahmutlar Yaylası yolunda uzun araç kuyrukları oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde şiddetli dolu sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Bölgede bulunan Mahmutlar Yaylası'na gitmekte olan sürücüler dolunun etkisiyle beyaza bürünen yolda zor anlar yaşadı. Özellikle Cebeli Reis Dağı yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı olumsuz etkilenirken sürücülerin ilerlemesi zorlaştı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Şiddetli Dolu Yağışı Trafiği Felç Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Şiddetli Dolu Yağışı Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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