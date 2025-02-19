Alanya'da Sigara İzmariti Atan 48 Kişiye Ceza - Son Dakika
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Alanya'da Sigara İzmariti Atan 48 Kişiye Ceza

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temiz çevre için yaptıkları denetimlerde yere sigara izmariti atan 48 kişiye toplam 2 bin 953 TL idari para cezası uyguladı. Başkan Özçelik, denetimlerin tavizsiz devam edeceğini belirtti.

19.02.2025 11:27
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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre temizliğini koruma çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde, kamuya açık alanlarda sigara izmariti atan 48 kişiye idari para cezası uyguladı.

Alanya'da temiz bir çevre için yetki sorumluluk alanlarındaki denetimlerine devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yere sigara izmariti atanları da yakından takip ediyor. Kentte temiz ve sağlıklı bir ortam olmasını sağlamak adına gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor. Öte yandan vatandaşların çevreyi kirletmemesi konusunda daha duyarlı olması gerektiği de vurgulanıyor

"Denetimlerimiz tavizsiz devam edecek"

Çevre temizliğini korumanın herkesin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, başta hijyen kuralları olmak üzere sigara izmariti ve diğer atıkları yere atan kişilere yönelik denetimlere taviz vermeden devam edileceğini söyledi. Vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarını tüm hızıyla yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Özçelik, çevreye sigara izmariti attığı tespit edilen 48 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulandığını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Sigara İzmariti Atan 48 Kişiye Ceza - Son Dakika

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