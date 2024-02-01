Alanya\'da Tablet Bakmak İçin Giren Şahıs 30 Bin TL Değerindeki Telefonları Çaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tablet bakmak için bir dükkana giren şahıs, kaşla göz arasında 30 bin TL değerindeki 2 telefonu alarak kaçtı. Şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Avsallar Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan elektronik dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; iş yerine gelen Ahmet G., iş yeri sahibi Yakup Erdoğan'dan tablet almak istediğini belirterek talepte bulundu. Erdoğan, gence bakması için bir tablet verdi. Bir süre sonra Erdoğan'ın odadan dışarı çıktığını gören genç, bu sırada tableti yerine koyarak vitrinde bulunan 30 bin TL değerindeki iki telefonu alarak uzaklaştı. Telefonları vitrinde göremeyen Yakup Erdoğan, kamera görüntülerinden telefonları daha önce de dükkanına gelen kişinin çaldığını fark etti. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri kısa sürede gence ulaşarak çalınan telefonlara el koydu. Şahsın ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İş yeri sahibi jandarma karakoluna giderek telefonlarını geri aldı.
Olayı anlatan Yakup Erdoğan, "'Tablet bakacağım' dedi, tanıdık olduğu için şüphelenmedik. Sonra en pahalı iki telefonu alarak kaçtı. Daha önce de sabıkası varmış, karakola gittik. İncekum Karakol Komutanlığı ekipleri şahsı hemen buldu, telefonlarımızı geri aldık" dedi. - ANTALYA
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
Bilim insanları, nükleer savaşın dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülen bir dönemde, deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1995 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,14 düşüşle 1983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1995 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Tablet Bakmak İçin Giren Şahıs 30 Bin TL Değerindeki Telefonları Çaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?