 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanya'da Tablet Bakmak İçin Giren Şahıs 30 Bin TL Değerindeki Telefonları Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da Tablet Bakmak İçin Giren Şahıs 30 Bin TL Değerindeki Telefonları Çaldı

Alanya\'da Tablet Bakmak İçin Giren Şahıs 30 Bin TL Değerindeki Telefonları Çaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dükkana tablet bakmak için giren bir şahıs, hırsızlık anında kaçarak 30 bin TL değerindeki 2 telefonu çaldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından jandarma ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak çalınan telefonlara el koydu. İş yeri sahibi telefonlarını geri aldı.

01.02.2024 10:16
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde tablet bakmak için bir dükkana giren şahıs, kaşla göz arasında 30 bin TL değerindeki 2 telefonu alarak kaçtı. Şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Avsallar Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan elektronik dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; iş yerine gelen Ahmet G., iş yeri sahibi Yakup Erdoğan'dan tablet almak istediğini belirterek talepte bulundu. Erdoğan, gence bakması için bir tablet verdi. Bir süre sonra Erdoğan'ın odadan dışarı çıktığını gören genç, bu sırada tableti yerine koyarak vitrinde bulunan 30 bin TL değerindeki iki telefonu alarak uzaklaştı. Telefonları vitrinde göremeyen Yakup Erdoğan, kamera görüntülerinden telefonları daha önce de dükkanına gelen kişinin çaldığını fark etti. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri kısa sürede gence ulaşarak çalınan telefonlara el koydu. Şahsın ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İş yeri sahibi jandarma karakoluna giderek telefonlarını geri aldı.

Olayı anlatan Yakup Erdoğan, "'Tablet bakacağım' dedi, tanıdık olduğu için şüphelenmedik. Sonra en pahalı iki telefonu alarak kaçtı. Daha önce de sabıkası varmış, karakola gittik. İncekum Karakol Komutanlığı ekipleri şahsı hemen buldu, telefonlarımızı geri aldık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler
    11:18 ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler

    ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.

  • Kuzey Kore'nin çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ifşa oldu! Çok sayıda kişiyi işkence ederek öldürmüşler
    11:03 Kuzey Kore'nin çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ifşa oldu! Çok sayıda kişiyi işkence ederek öldürmüşler

    Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.

  • Eda Ece, Hamilelik Sürecini Aslı Enver ile Geçiriyor
    10:59 Eda Ece, Hamilelik Sürecini Aslı Enver ile Geçiriyor

    6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.

  • Dolar/TL 30,3700 seviyesinden işlem görüyor
    10:59 Dolar/TL 30,3700 seviyesinden işlem görüyor

    Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.

  • Naci Görür:
    10:58 Naci Görür: "Marmara'da 4'ün altındaki depremleri ciddiye almıyorum"

    Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.

  • Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak
    10:57 Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak

    Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.

  • Nükleer savaşta insanlığı kurtaracak yeni bir besin keşfedildi
    10:54 Nükleer savaşta insanlığı kurtaracak yeni bir besin keşfedildi

    Bilim insanları, nükleer savaşın dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülen bir dönemde, deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.

  • Altının gram fiyatı 1995 Lira seviyesinde
    10:31 Altının gram fiyatı 1995 Lira seviyesinde

    Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1995 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,14 düşüşle 1983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1995 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.

Antalya, Alanya, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Tablet Bakmak İçin Giren Şahıs 30 Bin TL Değerindeki Telefonları Çaldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 11:31:00. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Tablet Bakmak İçin Giren Şahıs 30 Bin TL Değerindeki Telefonları Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement