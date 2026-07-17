Alanya'da Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Alanya'da Tır Kazası: 1 Yaralı

Alanya\'da Tır Kazası: 1 Yaralı
17.07.2026 14:59
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı, trafik aksadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 Karayolu'nda iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksarken, yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Türkler Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden Antalya yönüne doğru seyir halinde olan İ.A. (27) idaresindeki 33 EFC 26 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen M.E.G. (36) yönetimindeki 33 EFC 24 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 33 EFC 26 plakalı tırın sürücüsü İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, özellikle Antalya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte yaşanan yoğunluk ve kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Trafik, Alanya, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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