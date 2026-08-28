Alanya'da Tır Yangını - Son Dakika
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Alanya'da Tır Yangını

Alanya\'da Tır Yangını
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Alanya'da seyir halindeki kömür yüklü tırın lastiği patladı, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki kömür yüklü tırın lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AUR 426 plakalı tır ve dorsesiyle seyir halinde olan sürücü, lastiğin patlamasının ardından dumanları fark etti. Kömür yüklü olduğu öğrenilen tırın lastik bölümünde patlamanın ardından yangın çıktı. Sürücünün tırı sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, tırın lastik bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Alanya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Tır Yangını - Son Dakika

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