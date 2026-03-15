Alanya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Alanya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Alanya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
15.03.2026 15:43
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Antlaya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Oba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G idaresindeki 07 AGR 441 plakalı Hyundai marka otomobil ile F.Ç yönetimindeki 23 FC 370 plakalı Wolkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler F.Ç, A.G ile araçta yolcu olarak bulunan R.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarına ilişkin raporların takip edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Antalya, Alanya, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Alanya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
