Alanya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antlaya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Oba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G idaresindeki 07 AGR 441 plakalı Hyundai marka otomobil ile F.Ç yönetimindeki 23 FC 370 plakalı Wolkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler F.Ç, A.G ile araçta yolcu olarak bulunan R.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarına ilişkin raporların takip edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA