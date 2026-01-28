Antalya\'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Motosikletle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Tosmur Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı güzergahta seyir halinde olan C.G.B. (66) idaresindeki 31 U 8292 plakalı hafif ticari araç ile Ali Yıldız'ın (20) kullandığı 07 BYY 129 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede motosiklet sürücüsü Ali Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Yıldız'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü C.G.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA