Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Jandarma, Alanya'da düzenlediği operasyonda 745 gram esrar ve 5 kök kenevir ele geçirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 745 gram kubar esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 745 gram kubar esrar ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
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