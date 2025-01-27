Alanya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs 10 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan şahıs görülen dava sonrasında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan Mete Ö. isimli şahıs mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede görülen dava sonrasında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu Mete Ö.'ye 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası verildi. Mete Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA