Alanya'da Yangın Nedeniyle Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Temmuz gecesi Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çıkan yangının ardından olayın sabotaj sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yangın bölgesinde detaylı inceleme yapan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda yangını çıkardıktan sonra kaçtığı değerlendirilen şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Ö.D.'nin (33) Aksu ilçesindeki ikametinde saklandığı tespit edildi.

JASAT ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen şafak operasyonunda yakalanan Ö.D gözaltına alınarak İncekum Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemece "kasten orman yakma" suçundan tutuklanan Ö.D Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA