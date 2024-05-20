Alanya\'da yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet ekiplerinin yaptığı genel asayiş uygulamasında bir şahıstan 8 adet uyuşturucu hap, bir şahıstan da bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Genel Asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 25 umuma açık işletme denetlenirken, bin 97 şahıs GBT yönünden incelendi. 8 şahsın yoklama kaçağı olmaktan arandığı tespit edildi. 1 şahıstan 8 adet uyuşturucu hap, 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 1 şahsa kabahatlerden idari yaptırım uygulanırken, 109 araç trafik yönünden kontrol edilip 20 araca cezai işlem uygulandı. - ANTALYA