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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 121 araca 192 bin 778 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 121 araca 192 bin 778 TL ceza kesildi

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 121 araca 192 bin 778 TL ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 121 araç ve sürücüsüne toplam 192 bin 778 lira para cezası kesildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda 866 araç kontrol edildi ve 1 araç trafikten men edildi.

02.02.2024 15:55
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 121 araç ve sürücüsüne toplam 192 bin 778 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Şubat Perşembe günü ilçede genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda ekipler tarafından 866 araç kontrol edildi. 121 araç ve sürücüsüne 192 bin 778 TL cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 121 araca 192 bin 778 TL ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 121 araca 192 bin 778 TL ceza kesildi - Son Dakika
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