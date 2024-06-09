Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 21 araç trafikten men edildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 21 araç trafikten men edilirken, 2 araç ise yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7-8 Haziran tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 985 araç kontrol edilirken 198 araca cezai işlem uygulandı, 21 araç trafikten men edildi, 2 araç ise yakalandı. - ANTALYA