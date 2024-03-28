Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edilirken, 1 aranan şahıs yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 26- 27 Mart tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 135 araç kontrol edilirken, 23 araç trafikten men edildi. Jandarma ekipleri tarafından 1 aranan şahıs yakalandı, 1 kişinin ehliyeti ise geri alındı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Arnavutköy'de 2003 yılında 15 aylık oğlu Armağan'ı döverek ölümüne neden olduktan sonra gizlice gömdüğü iddia edilen baba, 20 yıl sonra hakkında açılan dava sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın savunması ve müşteki avukatının talepleri de duruşmada yer aldı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, T.T. idaresindeki otomobil ile V.T.'nin kullandığı pikap çarpıştı. Kazada, araçlar kullanılamaz hale gelirken, sürücü V.T. ile yolculardan H.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.C.Ö. ve O.C.K. isimli şahıslardan 3 bin 920 adet sentetik ecza ve 2 poşet halinde toplam 209 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan M.C.Ö. ve O.C.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren O.K.C. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.C.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan O.A.'nın üst aramasında 43,37 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklet savrularak kaldırımda yürüyen bir kadın ve çocuğuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve yaralanan anne ile çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildiği ve 29 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucunda 242,96 gram esrar, 50,66 gram metamfetamin, 14,19 gram sentetik kannabinoid, 2,81 gram eroin, 48 adet ecstasy ve 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde tarlasını süren çiftçi Bülent Z.'nin traktörü aniden alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, traktör kullanılamaz hale geldi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, şakalaşma sırasında tüfekle vurulan 21 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Canlı hayvan pazarı yakınlarında M.E.U. (16) şaka yapmak amacıyla elindeki av tüfeğini arkadaşı Serhat Arslan'a (21) doğrulttu. Tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan Arslan, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Arslan kurtarılamadı. M.E.U. ise gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, şaka yaparken elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu arkadaşını vurdu. Genç, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayın ardından çocuk gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Honolulu'da yaşayan playboy modeli Shannon Teresa Marie Schwartz, erkek arkadaşı Billy Wilhelm Huntzinger'in mühimmat ve uyuşturucu suçlamalarıyla yargılanmasını engellemek için İç Güvenlik Soruşturmaları özel ajanına 5.000 dolar rüşvet teklif ettiği iddiasıyla tutuklandı. Huntzinger, bir evde silahla yakalandıktan sonra polis tarafından tutuklandı. Schwartz, 5.000 dolarlık rüşveti önerdikten sonra 25.000 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.
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