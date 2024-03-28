Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı

Otomobille çarpışan motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklet savrularak kaldırımda yürüyen bir kadın ve çocuğuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve yaralanan anne ile çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.