Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 2 bin 135 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 23 araç trafikten men edilirken, 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 1 kişinin ehliyeti geri alındı.

28.03.2024 16:10  Güncelleme: 16:13
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edilirken, 1 aranan şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 26- 27 Mart tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 135 araç kontrol edilirken, 23 araç trafikten men edildi. Jandarma ekipleri tarafından 1 aranan şahıs yakalandı, 1 kişinin ehliyeti ise geri alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 23 araç trafikten men edildi, 1 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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