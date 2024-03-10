Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 299 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 275 bin 960 lira para cezası uygulandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında 9 Mart Cumartesi günü genel trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda ilçe genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında bin 379 araç kontrol edildi. 299 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden 1 milyon 275 bin 960 TL cezai işlem uygulandı. 4 araç trafikten men edilirken, 2 araç da yakalandı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 299 araca 1 milyon 275 bin 960 TL ceza uygulandı - Son Dakika
Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar Hoşmat Karagedik mevkiinde meydana gelen kazada, Aslan Yaşa yönetimindeki otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aslan Yaşa'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde balık tutarken Dicle Nehri'ne düşen 80 yaşındaki adam, vatandaşlar ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ferit Köşk Mahallesi'nde balık tutmaya çıkan H.M. (80), dengesini kaybederek nehre düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. H.M., çevredeki vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye sevk edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İstanbul'da eşi ve oğlunu silahla öldürüp cesetlerini Kırklareli'nde bir tarlaya gömdüğü belirlenen emekli polis memuru ile ona yardım ettiği öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakalanmasının ardından cesetler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs tutuklandı. Zanlı, jandarmaya teslim olmaya giderken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. İlçenin Mustecep Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada Ekrem S., akrabası Bahri Sezgin'i silahla vurdu. Sezgin, ensesine ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Ekrem S., İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan, Ekrem S.'nin jandarmaya teslim olmaya giderken o anları sosyal medyada canlı yayında paylaşması dikkat çekti. - SAMSUN
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 40 düzensiz göçmen ile onları yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na götürmeye çalıştıkları belirlenen 6 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.
Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi ve oğlunu silahla öldüren emekli polis memuru, cesetleri çuvala koyarak memleketi Kırklareli'ne götürüp gömmüştü. Zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Boşanma aşamasında olduğu eşi ve oğlunu İstanbul'da öldüren emekli polis Cengiz Bedir, cesetleri Kırklareli'nde tarlaya gömdü. Bedir, cesetleri taşımasına yardım eden yabancı uyruklu kişilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Olayı itiraf eden Bedir, tartışma sırasında eşi ve oğlunun kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyledi.
Samsun Terme ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, M.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada 237 gram bonzai, 3 gram kubar esrar, 22 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'da polis ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamette gerçekleştirdikleri operasyonda ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda yoğun gaz kokusu hisseden sakinler, ev sahibine ulaşamayınca polisi aradı. Ancak telefonunu açan ev sahibi şehir dışında olduğunu söyleyince endişe sona erdi.
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