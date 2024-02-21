Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 318 araç ve sürücüye 931 bin 93 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 318 araç ve sürücüye 931 bin 93 TL ceza kesildi

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 318 araç ve sürücüye 931 bin 93 TL ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 318 araç ve sürücüye toplamda 931 bin 93 TL para cezası kesildi. Uygulama sırasında yakalanan bir motorlu şahsın üzerinden ise 14.10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

21.02.2024 13:16  Güncelleme: 13:17
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 318 araç ve sürücüye 931 bin 93 lira para cezası kesildi. Yakalanan bir motorlu şahsın üzerinden 14.10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Şubat tarihinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 630 araç kontrol edilirken, 318 araç ve sürücüye 931 bin 93 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamada 2 araç yakalanırken, 1 motorlu şahıs üzerinden 14.10 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 318 araç ve sürücüye 931 bin 93 TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 318 araç ve sürücüye 931 bin 93 TL ceza kesildi - Son Dakika
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