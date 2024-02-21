Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 318 araç ve sürücüye 931 bin 93 TL ceza kesildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 318 araç ve sürücüye 931 bin 93 lira para cezası kesildi. Yakalanan bir motorlu şahsın üzerinden 14.10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Şubat tarihinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 630 araç kontrol edilirken, 318 araç ve sürücüye 931 bin 93 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamada 2 araç yakalanırken, 1 motorlu şahıs üzerinden 14.10 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. - ANTALYA