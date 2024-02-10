Alanya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Alanya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Alanya\'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Oba Mahallesi D-400 karayolu Gazipaşa istikametinde gerçekleşen kazada 3 araç birbirine çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.02.2024 09:28
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi D-400 karayolu Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 AYR 393, 07 UF 715 ve plakası belirlenemeyen başka bir araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapalı olan şerit bir süre sonra açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Alanya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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