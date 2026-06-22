Alanya\'da zirai alanda çıkan yangında 1 dönüm zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde muşmula ve zeytin ağaçlarının yer aldığı zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük zirai alan zarar gördü.

Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Alanya'ya bağlı Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir neden ötürü çıkan yangın muşmula ve zeytin ağaçlarının yer aldığı zirai alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı orman personeli, arazözler, belediye ekipleri ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönümlük zirai alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA