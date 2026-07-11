Alanya\'da Zirai Alanda Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde kiraz ve zeytin ağaçlarının yer aldığı zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük zirai alan zarar gördü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Çayarası Yaylası meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak başlattığı müdahale sonucunda yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm kiraz ve zeytin ağaçlarının yer aldığı zirai alan zarar görürken, bölgede ekiplerin soğutma çalışması gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA