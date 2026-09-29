Alanya\'daki motosiklet kazasında ağır yaralanan Tarık Bayır hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve hastanede yoğun bakımda tedavi gören, Manavgat'ta uzun yıllar yerel radyolarda "Yolcu" adıyla program yapan Tarık Bayır, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet kazasında ağır yaralanan Tarık Bayır, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bayır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Manavgat'ta uzun yıllar yerel radyolarda "Yolcu" ismiyle program yapan Tarık Bayır'ın vefatı, sevenlerini ve radyo camiasını yasa boğdu.