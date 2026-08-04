Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evinde yatağında ölü bulunan 21 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Alaplı ilçesi merkez Mahallesi Akasya Sokak'ta yaşayan, fındık tüccarı Burhan Alper ile eşinin 4 çocuğundan biri olan Barış Alper, önceki gün sabah saatlerinde ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ereğli Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopside, epilepsi hastası olduğu belirtilen Barış Alper'in uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Barış Alper'in cenazesi, Alaplı Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Alper ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Barış Alper'in naaşı, dualar ve gözyaşları eşliğinde Tepeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay, Alaplı'da büyük üzüntüye neden olurken, genç yaşta hayatını kaybeden Barış Alper'in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Barış Alper'in cenaze namazına Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Birol Şahin, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Oktay, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa, Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Nurettin Karslıoğlu,, Ordu Fındık iş adamı Ömer Hibe, Düzce Fındık iş adamı Kamil Koç, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.