Alaşehir'de 1 kilo 1,06 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alaşehir'de 1 kilo 1,06 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Alaşehir\'de 1 kilo 1,06 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Sarısu Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Sarısu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 1,06 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan G.T. (50), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaGüvenlikAlaşehirManisaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Alaşehir'de 1 kilo 1,06 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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